Juventus Next Gen Ascoli LIVE | torna Scaglia al centro della difesa Okoro-Anghelè alle spalle di Guerra

Segui in tempo reale la partita tra Juventus Next Gen e Ascoli, valida per la 22ª giornata del campionato 202526. La formazione bianconera vede il ritorno di Scaglia al centro della difesa e la presenza di Okoro-Anghelè alle spalle di Guerra. Qui troverai aggiornamenti su sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match.

Juventus Next Gen Ascoli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di campionato 202526. La Juventus Next Gen vuole proseguire il suo momento d'oro, reduce dalle vittorie in questo inizio di 2026 contro Carpi e Livorno. Bianconeri che ospitano l'Ascoli al Moccagatta di Alessandria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Ascoli 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 14.30 Migliore in campo Juventus Next Gen. Al termine del match Juventus Next Gen Ascoli 0-0: risultato e tabellino. Juventus Next Gen (3-4-2-1): Scaglia S.

