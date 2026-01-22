Napoli Juventus Women LIVE | Brighton e Rosucci tornano titolari Perry in panchina

Napoli Juventus Women si affrontano nei quarti di Coppa Italia femminile, con Brighton e Rosucci in campo titolari e Perry in panchina. La partita, valida per l’andata della fase a eliminazione diretta, verrà seguita con aggiornamenti in tempo reale, analisi e dettagli su risultato, moviola e cronaca. Un confronto importante tra due formazioni competitive, che offre spunti interessanti sulla stagione delle squadre coinvolte.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata dei quarti di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi è ospite del Napoli nella gara valida per l'andata dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere devono rialzarsi dopo la sconfitta in campionato con l'Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Napoli Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. Napoli (4-2-3-1): Thisgaard; Giordano, Veletalic, Jusjong, Vergani; Muth Sciabica; Kjolhholdt, Vanmechelen, Faursko; Floe.

