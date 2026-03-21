Genoa Juventus Women 0-0 LIVE | cominciato il match

Alle ore 14:30 si è aperto il match tra Genoa e Juventus Women, valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women. La partita si svolge allo stadio comunale e si gioca senza interventi di sostituzione o interruzioni di rilievo. La cronaca in tempo reale segnala che al momento il risultato è ancora di 0-0.

di Mauro Munno Genoa Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciassettesima giornata di Serie A Women. Diciassettesima partita di Serie A Women per la Juventus Women in crisi di risultati in campionato. Le bianconere hanno guadagnato due punti nelle ultime tre partite e oggi sono chiamate a una reazione in casa del Genoa. A rischio c’è il terzo posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Genoa Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 12.30 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Genoa Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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