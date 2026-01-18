Nella decima giornata di Serie A Women, l'Inter ha battuto la Juventus 2-1 a Milano. La partita ha visto le bianconere, attualmente a otto punti dalla Roma capolista, subire una sconfitta che influisce sulla classifica. Di seguito, una sintesi dettagliata, analisi e risultati aggiornati sul match tra Inter e Juventus Women.

di Mauro Munno Inter Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la decima giornata di Serie A Women. Decima partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha cominciato il suo 2026 conquistando la Supercoppa. Le bianconere fanno visita all’ Inter in una gara che è un crocevia importantissima per la rincorsa allo scudetto di entrambe le squadre. Inter Juventus Women 2-1: sintesi e moviola. 8 9? Girata Carbonell – Ci prova con il destro. Non è il suo piede e manda alto 85? Fallo da giallo di Salvai – L’arbitro scambia calciatrice e ammonisce Walti 77? Milinkovic mura Bonansea – Opposizione decisiva della bosniaca sulla stoccata al volo della 11 bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inter Juventus Women 2-1: bianconere ko a Milano e a -8 dalla Roma capolista

Inter Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Women delle bianconere

Ecco le informazioni su come seguire in diretta streaming e in TV la partita di Serie A Women tra Inter e Juventus Women, allenate da Canzi. Scopri i metodi disponibili per assistere al match, con dettagli su piattaforme e orari, per seguire con comodità e attenzione l'incontro tra le due squadre.

