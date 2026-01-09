Genoa De Rossi post 1-1 col Milan | Noi meritavamo di vincere per la partita che abbiamo fatto Su Colombo

Al termine di Milan-Genoa, partita valida per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026, l’allenatore rossoblù Daniele De Rossi ha commentato il risultato di 1-1. De Rossi ha espresso la sua opinione sulla prestazione della squadra, sottolineando come il Genoa avesse meritato la vittoria in base all’andamento della partita, con particolare attenzione alla situazione di Colombo.

Daniele De Rossi, allenatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

