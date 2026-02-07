Italia Gattuso torna a Castel Volturno | missione playoff Mondiali

Gennaro Gattuso è tornato a Castel Volturno, sede di allenamento della Nazionale italiana, per preparare i prossimi impegni in vista dei playoff mondiali. La squadra continua a lavorare duramente, con l’obiettivo di ottenere il pass per il mondiale e confermare il buon momento di forma. Gattuso si è subito messo a disposizione del gruppo, spingendolo a dare il massimo per raggiungere l’obiettivo. La corsa ai playoff entra nel vivo, e l’atmosfera tra i giocatori è concentrata e determinata.

Il percorso di avvicinamento della Nazionale italiana ai playoff mondiali entra nel vivo e Gennaro Gattuso intensifica il lavoro di osservazione sul territorio. A quattro anni dall’ultima volta, il commissario tecnico tornerà al centro sportivo di Castel Volturno, questa volta non più da allenatore del Napoli ma da guida dell’Italia, con l’obiettivo di monitorare da vicino il gruppo degli azzurri in chiave convocazioni. Il calendario di “Ringhio” è fitto. Prima tappa, la sfida di campionato tra Juventus e Lazio, osservata con particolare attenzione per valutare condizione e rendimento dei potenziali convocabili. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Italia, Gattuso torna a Castel Volturno: missione playoff Mondiali Approfondimenti su Gattuso Castel Volturno Mondiali 2026, sorteggio playoff benevolo per l’Italia di Gattuso: le avversarie Gattuso Italia, stage di febbraio a rischio: incastro complicato verso i playoff Mondiali Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Gattuso Castel Volturno Argomenti discussi: Gattuso incontrerà gli azzurri anche senza stage. Novità Palestra per gli spareggi; Italia verso i playoff: Gattuso si affiderà ai fedelissimi, ma inserirà Palestra e Verratti; Stage azzurro saltato, Gattuso cambia piano: cene con i club, torna Marco Verratti; Italia, anche in Champions c'è il problema gol: così per Gattuso si fa dura. Italia, Chiesa, Frattesi e Di Lorenzo agitano Gattuso: un solo assist dal mercato, il punto sulla NazionaleGattuso sperava nell'aiuto del mercato in vista dei playoff Mondiali, ma Chiesa e Frattesi non hanno cambiato squadra. L'Italia rischia di perdere Di Lorenzo. sport.virgilio.it Italia, Gattuso incontrerà i giocatori azzurri: novità PalestraIl campionato di Palestra è sicuramente positivo, una delle assolute rilevazioni anche in termini di Fantacalcio. Con una fantamedia di 6.43, Palestra è uno dei difensori più preziosi del listone, 1 ... fantacalcio.it Infortunio Zambo Anguissa, la notizia arriva da Castel Volturno https://bit.ly/4kmAvXA facebook VIDEO NM - Genoa-Napoli, la partenza degli azzurri in pullman da Castel Volturno x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.