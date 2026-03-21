GdF | Contro il crimine organizzato oltre 1300 indagini nel 2025 Sequestri e confische per 1,6 mld

Nel 2025, la Guardia di finanza ha avviato 1.351 indagini contro la criminalità organizzata, con numerosi sequestri e confische per un totale di 1,6 miliardi di euro. Questi dati sono stati diffusi dall'ente e rappresentano l’attività di repressione svolta nell’anno passato. Le operazioni hanno coinvolto vari settori e hanno portato all’adozione di provvedimenti di sequestro e confisca.

Il bilancio diffuso dalla Guardia di finanza fissa i numeri: nel 2025 sono state 1.351 le indagini contro la criminalità organizzata, con 7.442 soggetti coinvolti, tra persone fisiche e giuridiche. Il cuore dell’azione resta l’attacco ai patrimoni: oltre 3,3 miliardi di euro proposti a sequestro e circa 1,6 miliardi già sottratti tra sequestri e confische. Il bilancio criminale. Numeri che confermano una strategia ormai consolidata: colpire le ricchezze illecite come leva principale per indebolire le organizzazioni mafiose. Un’azione che, tuttavia, si scontra con strutture sempre più complesse e radicate, capaci di schermare i capitali attraverso prestanome e società formalmente estranee. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - GdF: “Contro il crimine organizzato oltre 1300 indagini nel 2025. Sequestri e confische per 1,6 mld” Articoli correlati Leggi anche: Camorra: intervento della DDA contro le truffe informatiche che alimentano il crimine organizzato Leggi anche: Viminale: sequestri e confische mafiose a 7,2 miliardi in tre anni. Il piano sicurezza del governo Una raccolta di contenuti su GdF Contro il crimine organizzato oltre... Discussioni sull' argomento GdF Firenze. Contrasto alla criminalità organizzata; Criminalità organizzata, nel 2025 sequestrato 1 miliardo e 600 milioni; Non solo prezzi alle stelle, la scoperta inquietante sul diesel; GDF - GUARDIA DI FINANZA * I FINANZIERI DI LUCCA INTERVENGONO PER PRESTARE SOCCORSO DURANTE UN INCIDENTE E TROVANO UNA VALIGIA CARICA DI MERCE CONTRAFFATTA. Paraguay, grazie alla diplomazia giuridica italiana lotta al crimine più forteGrazie al contributo della diplomazia giuridica italiana il Paraguay si dota di nuovi strumenti sul fronte dell'intelligence per combattere la criminalità organizzata. Le massime autorità del Paese, ... ansa.it Un taglio di 24,4 centesimi al litro. Avanti con i controlli della Gdf per chi non ha ancora adeguato i listini facebook #GDF #Udine: sequestrati oltre 420.000 litri di prodotti energetici di contrabbando ed accertata un’evasione di accise per oltre 1.130.000 euro. Denunciati 25 soggetti. #NoiconVoi x.com