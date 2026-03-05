Viminale | sequestri e confische mafiose a 7,2 miliardi in tre anni Il piano sicurezza del governo

Negli ultimi tre anni il Viminale ha sequestrato e confiscato beni mafiosi per un totale di 7,2 miliardi di euro. Il ministro dell’Interno ha annunciato che nel 2025 ci sarà un calo dei reati, saranno effettuate 42.500 assunzioni nelle forze dell’ordine e gli sbarchi sono ai minimi storici. Questi dati fanno parte del piano di sicurezza del governo.

Sette miliardi e duecento milioni di euro. Sequestrati, confiscati, sottratti alle mafie in tre anni. Non è uno slogan, è il bilancio del contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata in Italia - e racconta una direzione precisa: colpire i clan dove fa più male, nel portafoglio. Il dato emerge dalla risposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al Question Time al Senato. Nell'ultimo triennio (al 31 gennaio scorso), indagini sul campo, coordinamento tra forze dell'ordine e magistratura e direttive strategiche del Viminale hanno prodotto una pressione crescente sulle ricchezze mafiose. Sequestri e confische sono diventati lo strumento cardine: il primo fronte di una guerra che si combatte tra conti correnti, società schermo e patrimoni immobiliari.