La GCW arriva in Italia in collaborazione con SAJ

La GCW, organizzazione di wrestling internazionale, annuncia il suo arrivo in Italia in collaborazione con SAJ. Le voci circolate nei giorni scorsi sui social e sul web sono state confermate questa notte attraverso un comunicato ufficiale. L’evento si terrà nel nostro paese e rappresenta una novità per il settore locale del wrestling. La presenza di questa organizzazione si inserisce in un contesto di espansione nel mercato europeo.

Le indiscrezioni Web e social circolate nei giorni scorsi hanno avuto stanotte una conferma ufficiale. La Game Changer Wrestling arriva per la prima volta in Italia. Change Milan. La federazione fondata da Ricky O nel 1999 (allora come JCW ) e ora in mano a Brett Lauderdale, divenuta dal 2015 con il cambio di nome GCW, una delle realtà Indie USA più seguite a livello mondiale, con BJW, TJPW, avuto atleti come Jon Moxley, Matt Cardona, Rina Yamashita, Maki Itoh, El Hijo del Vkingo, Tony Deppen, Zack Sabre Jr. e molti altri, arriva per la prima volta con un suo Show in Italia, “Comes To Milan”, il 24 Maggio a Cesate (MI). Breaking GCW comes to ITALY for the first time on Sunday, May 24th! Tickets go On Sale this Friday. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - La GCW arriva in Italia (in collaborazione con SAJ) Articoli correlati saldaPress: arriva il catalogo digitale in collaborazione con StreetLib“Le pagine da sfogliare, la carta, la libreria che cresce volume dopo volume: da lettori, amiamo tutto questo. Un viaggio culinario alla riscoperta dei sensi, in collaborazione con l'Unione italiana ciechi arriva la "cena al buio"Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Cosa...