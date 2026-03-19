La GCW arriva in Italia in collaborazione con SAJ

Da zonawrestling.net 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La GCW, organizzazione di wrestling internazionale, annuncia il suo arrivo in Italia in collaborazione con SAJ. Le voci circolate nei giorni scorsi sui social e sul web sono state confermate questa notte attraverso un comunicato ufficiale. L’evento si terrà nel nostro paese e rappresenta una novità per il settore locale del wrestling. La presenza di questa organizzazione si inserisce in un contesto di espansione nel mercato europeo.

Le indiscrezioni Web e social circolate nei giorni scorsi hanno avuto stanotte una conferma ufficiale. La Game Changer Wrestling arriva per la prima volta in Italia. Change Milan. La federazione fondata da Ricky O nel 1999 (allora come JCW ) e ora in mano a Brett Lauderdale, divenuta dal 2015 con il cambio di nome GCW, una delle realtà Indie USA più seguite a livello mondiale, con BJW, TJPW, avuto atleti come Jon Moxley, Matt Cardona, Rina Yamashita, Maki Itoh, El Hijo del Vkingo, Tony Deppen, Zack Sabre Jr. e molti altri, arriva per la prima volta con un suo Show in Italia, “Comes To Milan”, il 24 Maggio a Cesate (MI). Breaking GCW comes to ITALY for the first time on Sunday, May 24th! Tickets go On Sale this Friday. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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