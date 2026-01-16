Alberto Sordi l’Arcitaliano Gasparri | Moretti si scusi per quella battuta Denunciò la mala giustizia in un film memorabile

Alberto Sordi, noto come “l’Arcitaliano”, è stato un simbolo del cinema italiano, e il suo ricordo rimane vivo nella memoria collettiva. Recentemente, Gasparri ha richiesto a Nanni Moretti di scusarsi per una battuta considerata irrispettosa, che ha suscitato discussioni sulla sensibilità nei confronti della figura di Sordi. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare il patrimonio culturale e le personalità che hanno segnato la storia del cinema italiano.

“Io sono ancora arrabbiato con Nanni Moretti che con supponenza ha fatto la battuta ‘vi meritate Alberto Sordi’. In realtà siamo stati privilegiati nel meritarci Alberto Sordi”. E’ Maurizio Gasparri a sottolinearlo durante il convegno su ‘Alberto Sordi ‘Arcitaliano. L’italiano medio ieri e oggi: l’attualità dei personaggi dell’indimenticabile attore romano’, che ha avuto luogo a Roma nell’abitazione del popolare e amatissimo interprete di indimenticabili pellicole. Son passati cinquant’anni da quella scena di ‘Ecce bombo’ in cui Nanni Moretti sbotta a sentire certe chiacchiere da bar: “Rossi e neri sono tutti uguali? Ma che siamo in un film di Alberto Sordi? Te lo meriti Alberto “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Alberto Sordi l’Arcitaliano, Gasparri: “Moretti si scusi per quella battuta”. Denunciò la mala giustizia in un film memorabile Leggi anche: Sordi, Gasparri: “personaggi attualissimi, ha anticipato crisi giustizia”. Verdone: “Sdrammatizzava la vita” Leggi anche: Brigitte Bardot, la diva accanto ad Alberto Sordi nel film 'Mio figlio Nerone' del 1956 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La destra sceglie Alberto Sordi, Gasparri contro una battuta di Nanni Moretti: “Si scusi” - È Maurizio Gasparri che parla contro Nanni Moretti. dire.it

