Dopo l’accusa di stalking per la quale rischia il processo a Cagliari, Roberta Bruzzone è tornata a parlare in televisione del caso Garlasco. Ospite di Quarto Grado, la criminologa ha prima offerto la sua versione dei fatti, difendendosi dalle conclusioni degli inquirenti. Nella seconda metà dell’intervista, ha invece parlato della presunta “regia” esterna che avrebbe pilotato le indagini anche con prove false. “Io non lo penso, io so che è così”, ha dichiarato. Cosa ha detto Roberta Bruzzone nell'intervista in TV L'ironia sull'esempio di Nuzzi: "Mi manca solo l'accusa di omicidio" L'ipotesi sulle prove false per... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, l'accusa di Roberta Bruzzone sulle prove false nel caso: "C'è una regia principale"

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#Garlasco LA PORTA e la prova tecnica di Roberta Bruzzone - CASO CHIUSO

Una selezione di notizie su Roberta Bruzzone

Temi più discussi: Roberta Bruzzone sugli audio consegnati alla Procura e le verità alternative su Garlasco: Rischio calunnia; Caso Garlasco, Roberta Bruzzone accusata di stalking; Caso Garlasco: l'intervista a Roberta Bruzzone; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini.

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Roberta Bruzzone è indagata per stalking a causa di una inchiesta alla quale lavorava. Un po’ come accadeva a Superman quando finiva negli articoli di Clark Kent. #2diPicche è su RaiPlay facebook

Roberta #Bruzzone a rischio processo per stalking. La criminologa è accusata di stalking di gruppo nei confronti di Elisabetta Sionis, psicologa forense e giudice in servizio al tribunale dei minori di Cagliari. "L’unica perseguitata sono io", dichiara Bruzzone a x.com