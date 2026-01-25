Roberta Bruzzone, criminologa e esperta di scena del crimine, è stata ospite di Verissimo domenica 25 gennaio su Canale 5. Durante l'intervista, ha parlato del caso Garlasco, sottolineando di aver ricevuto minacce di morte in relazione alle sue analisi e opinioni sul caso. Un intervento che ha sollevato discussioni e mostrato le difficoltà legate all'esposizione pubblica in ambiti delicati come quello della criminologia.

Roberta Bruzzone a Verissimo. La criminologa è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata in onda domenica 25 gennaio su Canale 5. "Per il mio lavoro è successo spesso di ricevere minacce di morte. Ho ricevuto minacce di morte anche per il caso Garlasco. – ha affermato – in quest’ultimo periodo. Peraltro una vicenda che non mi vede protagonista in prima persona, perché io non mi sono occupata del caso di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Lo conosco perché c’ho scritto un libro, perché ho studiato tutti gli atti, quindi lo conosco con grande dettaglio. Quindi sono tra coloro che ritengono, che la condanna sia fondata". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roberta Bruzzone a Verissimo: "Per il caso Garlasco ho ricevuto minacce di morte"

“Ho ricevuto minacce di morte anche per il caso Garlasco. Ho scelto di non avere figli. Non credo di essere adatta a fare la madre”: così Roberta BruzzoneRoberta Bruzzone, nota criminologa, si è raccontata durante la puntata di “Verissimo” del 25 gennaio, condividendo le sue esperienze personali e le difficoltà affrontate, tra cui minacce di morte e la decisione di non avere figli.

Roberta Bruzzone a Verissimo: lutti, minacce e scelte radicali, perché ha scelto di non diventare madreRoberta Bruzzone si apre a Verissimo, condividendo aspetti della sua vita privata spesso tenuti lontani dal pubblico.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Garlasco, Roberta Bruzzone riscrive la scena del crimine - Ore 14 Sera 18/09/2025

Argomenti discussi: Verissimo, sabato 24 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggi; Verissimo: gli ospiti di sabato 24 e domenica 25 gennaio; Verissimo, le anticipazioni di sabato 24 e domenica 25 gennaio: gli ospiti; Roberta Bruzzone, la casa fortezza, il marito Massimo poliziotto e la morte di mamma Virginia: Ovunque tu sia, sarai sempre con me.

Roberta Bruzzone si racconta a Verissimo: amori finiti, scelte di vita e la paura che ha cambiato tuttoRoberta Bruzzone a Verissimo: l’amore tossico, il divorzio e la nuova vita. comingsoon.it

Roberta Bruzzone: Prime nozze finite con un brindisi. Ricevo minacce, ho il terrore degli attacchi con acidoRoberta Bruzzone si racconta a Verissimo, parlando della fine del suo primo matrimonio e il nuovo amore. Poi le minacce di morte: Questa cosa mi ha cambiato la vita. fanpage.it

La criminologa Roberta Bruzzone a Verissimo parla delle minacce ricevute e della scelta consapevole di non diventare madre - facebook.com facebook