Servizi per il mondo dell' auto e delle moto l' azienda apre la seconda sede | taglio del nastro lungo la via Emilia

Garage Venezia, attivo nel settore dei servizi per auto e moto, ha inaugurato la sua seconda sede a Savignano sul Rubicone, in via Emilia Ovest 86. L'evento, che si è svolto sabato 14 marzo, ha coinvolto molte persone e ha segnato l'apertura ufficiale di una nuova sede nel territorio romagnolo. La prima sede, situata a Cesena, è operativa dal 2012.

A guidare il progetto imprenditoriale sono Gianni Sarandrea e Morris Pavirani, che hanno scelto di investire a Savignano per ampliare i servizi e rafforzare la presenza dell’azienda lungo l’asse della via Emilia Garage Venezia raddoppia la propria presenza sul territorio romagnolo. L’attività, già punto di riferimento a Cesena dal 2012, ha inaugurato la seconda sede a Savignano sul Rubicone, in via Emilia Ovest 86, con una bella festa che è andata in scena sabato 14 marzo e che ha richiamato numerosi ospiti, clienti e curiosi. A guidare il progetto imprenditoriale sono Gianni Sarandrea e Morris Pavirani, che hanno scelto di investire a Savignano per ampliare i servizi e rafforzare la presenza dell’azienda lungo l’asse della via Emilia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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