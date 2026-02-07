Coppa Davis | super Gran Bretagna non solo Draper Cash Glasspool sigillano il passaggio del turno

La Gran Bretagna avanza a passo sicuro nella Coppa Davis 2026, sigillando un netto 3-0 contro la Norvegia nella sfida disputata alla Nadderud Arena. Un trionfo costruito su una performance corale, dove, al di là delle vittorie in singolare di Jack Draper e Cameron Norrie, è stata l'eccellente prova della coppia formata da Julian Cash e Lloyd Glasspool a decretare la definitiva chiusura del match e il passaggio del turno. Il successo, arrivato dopo un match al cardiopalma, proietta la Gran Bretagna verso i prossimi impegni della competizione, con una rinnovata fiducia e la consapevolezza di poter contare su un team versatile e competitivo.

