Coppa Davis | super Gran Bretagna non solo Draper Cash Glasspool sigillano il passaggio del turno

Da ameve.eu 7 feb 2026

La Gran Bretagna ha vinto facilmente contro la Norvegia nella partita di Coppa Davis. Draper ha giocato bene, ma anche Cash e Glasspool hanno contribuito alla vittoria. Alla Nadderud Arena, i britannici si sono assicurati il passaggio del turno con un risultato di 3-0.

La Gran Bretagna avanza a passo sicuro nella Coppa Davis 2026, sigillando un netto 3-0 contro la Norvegia nella sfida disputata alla Nadderud Arena. Un trionfo costruito su una performance corale, dove, al di là delle vittorie in singolare di Jack Draper e Cameron Norrie, è stata l’eccellente prova della coppia formata da Julian Cash e Lloyd Glasspool a decretare la definitiva chiusura del match e il passaggio del turno. Il successo, arrivato dopo un match al cardiopalma, proietta la Gran Bretagna verso i prossimi impegni della competizione, con una rinnovata fiducia e la consapevolezza di poter contare su un team versatile e competitivo.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Gran Bretagna Coppa Davis

Il ritorno di Draper: guida la Gran Bretagna nella Coppa Davis

Draper torna in campo e guida la Gran Bretagna nella Coppa Davis.

Coppa Davis 2026: Gran Bretagna sul 2-0 contro la Norvegia, Draper torna e vince

La Gran Bretagna mette subito pressione sulla Norvegia vincendo le prime due partite del confronto di qualificazione.

Ultime notizie su Gran Bretagna Coppa Davis

Argomenti discussi: Coppa Davis su SuperTennis, Norvegia-Gran Bretagna 0-2: vincono Draper e Norrie; Coppa Davis- Norvegia-Gran Bretagna: highlights Draper vs Durasovic; Coppa Davis, Giappone-Austria: gli highlights di Watanuki-Ofner; Qualifiers Coppa Davis 2026 su SuperTennis: la scheda della Gran Bretagna, curiosità e convocati.

Coppa Davis: super Gran Bretagna, non solo Draper. Cash/Glasspool sigillano il passaggio del turno
Draper Davis, Tennis - Coppa Davis | L'esperta coppia brilla contro Durasovic e Budkov Kjaer. Neanche un punto per la Norvegia, i britannici torneranno a settembre ...

Qualifiers Coppa Davis 2026 su SuperTennis: la scheda della Gran Bretagna, curiosità e convocati
Risultati recenti Dopo l'eliminazione nella fase a gironi del 2024, nonostante il tifo del pubblico di casa a Manchester, ha disputato i ...

