L’Italia del curling è inarrestabile | gli Azzurri superano la Gran Bretagna

L’Italia del curling, guidata dal capitano Marco Bianchi, ha conquistato la sua seconda vittoria in due partite ai Giochi di Milano-Cortina 2026, battendo la Gran Bretagna 8-6 nel match disputato ieri sera nel palazzetto di Sesto San Giovanni. La vittoria è arrivata grazie a un’ottima strategia e a un finale di partita deciso negli ultimi end, che ha sorpreso gli avversari e fatto esplodere di gioia gli italiani in tribuna.

