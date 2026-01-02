furti nei negozi denunciato ladro seriale

I Carabinieri di Martina Franca hanno denunciato un ladro seriale responsabile di diversi furti nei negozi della zona. L’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, rafforzata durante le festività natalizie, mira a garantire maggiore sicurezza per cittadini e commercianti. Le forze dell’ordine continuano a monitorare e intervenire per ridurre i rischi di furti e preservare la tranquillità della comunità locale.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità condotta dai Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, ulteriormente intensificata nel periodo delle festività natalizie al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e agli operatori commerciali. In tale contesto, i militari della Sezione Operativa hanno individuato e denunciato alla Procura della Repubblica di Taranto un soggetto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto presunto responsabile di una serie di furti aggravati perpetrati ai danni di esercizi commerciali del centro storico cittadino, in particolare bar, gelaterie e altri locali pubblici. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Ieri i carabinieri sono stati presenti al CremonaPo con uno stand per sensibilizzare gli anziani sui furti nei negozi. Hanno distribuito materiale informativo, risposto alle domande dei cittadini e vigilato tra reparti e negozi, con personale in divisa e in borghese, p - facebook.com facebook