Stefano Bollani | esce il 20 marzo l’album Tutta vita live

Il 20 marzo esce l’album “Tutta vita live” di Stefano Bollani. L’album nasce da una residenza artistica a Roma, dove Bollani ha coinvolto musicisti italiani di fama internazionale e giovani talenti. Durante l’evento, i musicisti hanno suonato insieme in un concerto speciale, catturato poi in un film. La registrazione mostra un mix di esperienze diverse, con improvvisazioni e momenti intensi. L’album raccoglie queste performance uniche, offrendo agli ascoltatori un’esperienza autentica e coinvolgente. La data di uscita segna un passo importante per Bollani.

ROMA – Una residenza artistica che ha riunito alcuni fra i migliori musicisti italiani di livello internazionale insieme a giovani talenti emergenti e che è culminata in un concerto memorabile, tutto racchiuso in un film. E adesso il disco: un nuovo tassello per espandere ulteriormente l’esperienza di un progetto articolato, che celebra il jazz, la musica, l’incontro con l’altro, la libertà, la vita stessa. Esce il 20 marzo per Ponderosa Music Records, Tutta Vita Live di Stefano Bollani con la formazione All Stars. Attivo il pre-save: https:bfan.linkstefano-bollani-all-stars-tutta-vita. Il disco è stato registrato dal vivo durante il concerto al Teatro Politeama Rossetti di Trieste il 17 febbraio 2025, momento culminante dell’opera filmica coprodotta da una coppia d’arte e di vita, Valentina e Stefano, e di prossima distribuzione per Lucky Red.🔗 Leggi su Lopinionista.it

