Domenica 22 marzo alle 12 si svolgeranno a Pontida i funerali di Umberto Bossi, fondatore della Lega, deceduto all’età di 84 anni presso l’ospedale di Varese. La cerimonia si terrà nel luogo simbolo del movimento politico e vedrà la partecipazione di familiari, amici e rappresentanti della Lega. La salma sarà presente nella chiesa del paese per l’ultimo saluto.

Si terranno domenica 22 marzo a Pontida alle ore 12 i funerali di Umberto Bossi, il fondatore della Lega morto a 84 anni all’ospedale di Varese. Il rito sarà all’abbazia di San Giacomo Maggiore. Quella di Pontida è una scelta della famiglia, «volendo condividere l’ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega». A un ascoltatore di Radio Libertà, che proponeva i funerali di Stato, il segretario del Carroccio Matteo Salvini ha detto di condividere «il fatto che meriterebbe il massimo degli onori, però sono scelte che lasciamo ai suoi affetti più vicini e più cari». «Quelle scelte, ripeto, lasciamole alla famiglia, lasciamole alla moglie, lasciamole ai figli» ha osservato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - I funerali di Umberto Bossi domenica a Pontida

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