Un uomo di 35 anni si è consegnato alle autorità poche ore dopo aver commesso un omicidio a Olmo, vicino ad Arezzo. È stato fermato con una pistola e ora si trova sotto custodia. Le indagini sono in corso per chiarire il movente del delitto. La vicenda ha portato all’arresto immediato del sospettato.

Si è costituito poche ore dopo il delitto il 35enne ritenuto responsabile dell’ omicidio avvenuto nella notte a Olmo, alle porte di Arezzo. L’uomo ha contattato il 112 indicando la propria posizione ed è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti sulle colline sopra Rigutino, ancora a bordo dell’auto segnalata dai testimoni e con l’arma utilizzata per sparare. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo aver aperto il fuoco il presunto aggressore si era allontanato a bordo di un’Audi bianca, facendo scattare una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto tutte le forze dell’ordine, con posti di controllo lungo le principali vie di uscita dalla città. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Omicidio a Olmo, si costituisce il presunto killer: fermato con la pistola. Indagini sul movente

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