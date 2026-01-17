Donna rapinata gli agenti lo fermano e lui li aggredisce

A Anzio, una donna è stata vittima di una rapina in strada, durante la quale è stata anche aggredita con un pugno dal rapinatore. Gli agenti intervenuti sul posto sono riusciti a fermare l'uomo, che ha reagito con un’aggressione nei loro confronti. L’episodio evidenzia le recenti tensioni legate alla sicurezza pubblica nella zona.

Paura ad Anzio dove una donna è stata rapinata in strada e prima ancora presa a pugni da un malvivente, come spiega Roma Today. È successo intorno alle 21 di giovedì 15 gennaio. La giovane donna, una 36enne originaria del Congo, si trovava su Corso Italia quando è stata avvicinata da un individuo e colpita con un pugno sul volto. L’uomo le ha rubato la borsa ed è scappato via. La donna, seppur sotto shock, ha denunciato immediatamente quanto accaduto: sono così partite le ricerche. La testimonianza della donna e dei presenti ha permesso agli agenti di individuare prontamente l’uomo, che si è scoperto essere un nigeriano di 43 anni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

