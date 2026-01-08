Il finissage della mostra “Riscatti” si terrà sabato 10 gennaio alle 11 a San Giorgio di Nogaro, presso la sala conferenze di Villa Dora. L’evento rappresenta la conclusione di un percorso iniziato il 23 ottobre, dedicato alla presentazione di una collezione di cartoline storiche. Un’occasione per riflettere sulla memoria e sulla storia attraverso immagini che raccontano il passato in modo semplice e autentico.

Sabato 10 gennaio, alle 11, a San Giorgio di Nogaro la mostra "Riscatti" per fare della grande storia tante piccole storie, aperta il 23 ottobre dell'anno scorso, chiuderà i battenti con il finissage nella sala conferenze di Villa Dora. Sarà un'occasione speciale per salutare insieme la mostra.

Al finissage della mostra Riscatti, la presentazione della collezione di cartoline storiche.

