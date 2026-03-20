L'ex attaccante della Roma, Sardar Azmoun, è stato escluso dalla nazionale iraniana con l'accusa di

L’ex calciatore della Roma Sardar Azmoun espulso dalla nazionale dell’Iran. L’attaccante, uno dei migliori della rappresentativa di calcio del suo Paese, è stato allontanato dalla squadra per delle foto su Instagram con il governatore di Dubai. Immagini successivamente rimosse dal profilo, ma considerate comunque da Teheran come “atto di slealtà” nei confronti del regime. Il 31enne, inoltre, sarebbe anche destinatario di un ordine di sequestro dei suoi beni. Il post su Instagram Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Fars, legata al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (CRIS), che ha citato “una fonte informata all’interno della nazionale”, Azmoun sarebbe stato espulso dalla sua nazionale per aver pubblicato le foto di un incontro con il governatore di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra in Iran, ex Roma Sardar Azmoun espulso dalla nazionale per "slealtà al governo": la foto è un caso

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