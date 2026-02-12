San Valentino con Fotinì Peluso lettere mai spedite e l' amore al tempo degli Dei | cosa fare nel weekend

Questo weekend si presenta ricco di eventi a tema San Valentino e Carnevale. Tra teatro, musica e letteratura, ci sono tante occasioni per trascorrere qualche ora in compagnia o semplicemente per immergersi in storie di amore e miti antichi. Fotinì Peluso sarà protagonista di incontri e letture, mentre il calendario propone anche spettacoli e tradizioni popolari per tutti i gusti.

Al Palacongressi torna la musica jazz, in centro storico due appuntamenti tra teatro e poesia. C'è spazio anche per il Carnevale a Montallegro e Giardina Gallotti. A Realmonte il reading-concerto con Francesco Less Un fine settimana tra San Valentino e Carnevale che intreccia appuntamenti di teatro, musica, letteratura, mito e tradizioni popolari in un calendario capace di coinvolgere pubblici diversi e generazioni differenti. Non ci sarà il Carnevale di Sciacca che slitta di una settimana a causa del maltempo. Rimangono in piedi i Carnevali minori come quello di Montevago e di Giardina Gallotti.

