Fotinì Peluso al Pirandello emozioni e riflessioni tra cinema e teatro

Da agrigentonotizie.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fotinì Peluso ha portato emozioni al Teatro Pirandello durante una serata dedicata a cinema e teatro, spinta dalla voglia di condividere storie d’amore con il pubblico. La performer ha recitato in un evento speciale del progetto “Passo a due”, che unisce le due discipline artistiche in un percorso originale. La scena si è animata con parole e immagini, creando un ponte tra due mondi creativi molto diversi.

Un San Valentino diverso, tra cinema, teatro e parole d’amore. Al Teatro Pirandello è andato in scena il secondo appuntamento di “Passo a due – Il Teatro al Cinema, il Cinema in Teatro”, il format curato da Gianluca Arnone e Roberta Torre che intreccia grande schermo e palcoscenico in un percorso dedicato ai film che raccontano la magia del teatro. Protagonista della serata dedicata a Romeo + Juliet di Baz Luhrmann è stata l’attrice Fotinì Peluso, ospite di un talk partecipato e ricco di spunti. “Appena sono entrata in teatro mi sono commossa – ha raccontato – mi sembrava di dover entrare in scena.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

"Leonora addio": al teatro Pirandello serata tra cinema e memoria

Il teatro Pirandello ospita una serata dedicata ai propri abbonati, incentrata sulla fusione tra cinema, narrazione e ricordo.

San Valentino con Fotinì Peluso, lettere mai spedite e l'amore al tempo degli Dei: cosa fare nel weekend

Questo weekend si presenta ricco di eventi a tema San Valentino e Carnevale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: San Valentino con Fotinì Peluso, lettere mai spedite e l'amore al tempo degli Dei: cosa fare nel weekend - AgrigentoNotizie; Teatro Pirandello di Agrigento: Romeo + Juliet di Baz Luhrmann; Romeo + Juliet secondo appuntamento della rassegna Passo a due al Teatro Pirandello.

fotinì peluso al pirandelloPasso a Due, Fotinì Peluso al Teatro PirandelloProtagonista della serata dedicata a Romeo + Juliet di Baz Luhrmann, l’attrice Fotinì Peluso, ospite sul palco in un talk intenso e partecipato ... grandangoloagrigento.it

San Valentino con Fotinì Peluso, lettere mai spedite e l'amore al tempo degli Dei: cosa fare nel weekendAl Palacongressi torna la musica jazz, in centro storico due appuntamenti tra teatro e poesia. C'è spazio anche per il Carnevale a Montallegro e Giardina Gallotti. A Realmonte il reading-concerto con ... agrigentonotizie.it