Fotinì Peluso al Pirandello emozioni e riflessioni tra cinema e teatro

Fotinì Peluso ha portato emozioni al Teatro Pirandello durante una serata dedicata a cinema e teatro, spinta dalla voglia di condividere storie d’amore con il pubblico. La performer ha recitato in un evento speciale del progetto “Passo a due”, che unisce le due discipline artistiche in un percorso originale. La scena si è animata con parole e immagini, creando un ponte tra due mondi creativi molto diversi.

Un San Valentino diverso, tra cinema, teatro e parole d’amore. Al Teatro Pirandello è andato in scena il secondo appuntamento di “Passo a due – Il Teatro al Cinema, il Cinema in Teatro”, il format curato da Gianluca Arnone e Roberta Torre che intreccia grande schermo e palcoscenico in un percorso dedicato ai film che raccontano la magia del teatro. Protagonista della serata dedicata a Romeo + Juliet di Baz Luhrmann è stata l’attrice Fotinì Peluso, ospite di un talk partecipato e ricco di spunti. “Appena sono entrata in teatro mi sono commossa – ha raccontato – mi sembrava di dover entrare in scena.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il teatro Pirandello ospita una serata dedicata ai propri abbonati, incentrata sulla fusione tra cinema, narrazione e ricordo.

Questo weekend si presenta ricco di eventi a tema San Valentino e Carnevale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.