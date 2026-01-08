Ha ragione Meloni la violenza politica fa schifo Peccato se lo ricordi solo quando ne è vittima

Giorgia Meloni condanna la violenza politica nel giorno di Acca Larentia, sottolineando la sua negativa opinione su ogni forma di violenza. Tuttavia, alcune critiche evidenziano come, in passato, abbia rimarcato solo determinati episodi, senza affrontare le violenze rivolte a gruppi diversi. Un discorso che invita a una riflessione più ampia sulla coerenza e sulla percezione della violenza in ambito politico.

Giorgia Meloni parla contro la violenza politica nel giorno di Acca Larentia, ma si dimentica di tutta la violenza politica dell'estrema destra contro stranieri, omosessuali e militanti di sinistra. La vera pacificazione nazionale parte dal riconoscimento e dalla condanna di quella violenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Cruciani sentenzia: «Napoli Inter? Ha ragione Marotta e basta, quel rigore fa schifo! E Conte…» Leggi anche: Pio Esposito diventa un caso, l’Inter non se ne fa una ragione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Crosetto: «Aiuti militari e civili a Kiev. Putin? Inventa sempre una scusa nuova, non capisco chi tifa per lui»; Funerali Crans-Montana, a Milano l'addio a Chiara Costanzo e Achille Barosi. Il padre: «Chiederò a Meloni che non ci siano omissioni»; Crans Montana, dolore e rabbia ai funerali dei ragazzi italiani. Prosegue inchiesta. Torna la violenza nel giorno di Acca Larentia. Meloni: 'Pacificazione' - Lo spettro degli anni di piombo torna a incombere sulla Capitale nel giorno del ricordo di Acca Larentia, mentre la violenza politica riaffiora in forme diverse ma convergenti. ansa.it

