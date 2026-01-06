Nella serata di lunedì 5 gennaio 2026, il programma

Nella serata di ieri, lunedì 5 gennaio 2026, in total audience su Rai1 Ogni Promessa è Debito ha interessato 2.867.000 spettatori pari al 17,46% di share. I saluti si sono fermati a 1.483.000 spettatori con il 14,32%. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato 1.812.000 spettatori con uno share del 12,18%, confermando una tenuta discreta in prima serata. Su Rai2, dopo Suona la Sveglia della durata di 25 minuti, visto da 446.000 spettatori pari al 2,2%, Il Collegio ha intrattenuto 558.000 spettatori con il 3,25%. Su Italia1 Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York ha incollato davanti al video 2. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Lunedì 5 Gennaio 2026. Il Paradiso delle Signore +49K

