Proroga della prescrizione contributiva per le PA fino al 31 dicembre 2026 Messaggio INPS
L’INPS, con il messaggio n. 84 del 9 gennaio 2026, ha comunicato la proroga della prescrizione contributiva per le pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2026, in conformità al decreto-legge 31 dicembre 2025, n. [numero completo se disponibile]. Questa misura riguarda le scadenze e i termini di prescrizione dei contributi previdenziali delle PA, garantendo più tempo per la regolarizzazione delle posizioni contributive.
Con il messaggio n. 84 del 9 gennaio 2026, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito agli effetti del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che introduce alcune proroghe sui termini di prescrizione e sul regime sanzionatorio relativi ai crediti contributivi dovuti dalle pubbliche Amministrazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
