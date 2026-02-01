Questa sera alle 20:45 arriva il grande match tra Parma e Juventus, valido per la 23esima giornata di Serie A. Cuesta e Spalletti hanno scelto le formazioni ufficiali, e i tifosi sono già in fermento per questa sfida importante. Entrambe le squadre scendono in campo con le formazioni pronte, in attesa di vedere chi avrà la meglio.

Icardi Juventus, la scelta dell’ex capitano dell’Inter e gli sviluppi sul colpo bianconero! Le ultime Immobile Paris FC, adesso è ufficiale: è addio al Bologna e alla Serie A! Il comunicato Inter, Marotta spiega tutto prima della Cremonese: «Dumfries? Col Liverpool solo delle telefonate, ecco quando torna. Su Perisic, Diaby e Frattesi.» Icardi Juventus, la scelta dell’ex capitano dell’Inter e gli sviluppi sul colpo bianconero! Le ultime Palladino post Como Atalanta: «Una partita che ci dà consapevolezza. Ahanor era dispiaciuto, ecco cosa ci siamo detti» Immobile Paris FC, adesso è ufficiale: è addio al Bologna e alla Serie A! Il comunicato Perisic, il ds del PSV gela l’Inter: l’annuncio sul futuro del croato non lascia alcun dubbio! Al Hilal, intreccio folle: via Marcos Leonardo? Inzaghi sogna Benzema! Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Cagliari Verona: Kilicsoy letale, Mazzitelli certezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Parma Juve, le scelte di Cuesta e Spalletti per il big match di Serie A

Approfondimenti su Parma Juve

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus e Napoli per il match della 22ª giornata di Serie A 20252026, in programma alle 18:00.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Parma Juve

Argomenti discussi: Serie A Women | Juventus Women-Parma | Le formazioni ufficiali; Parma-Juve: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Parma-Juventus: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming), orario, classifica e calendario Serie A; Parma-Juventus: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

Parma-Juve: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A.?u0007?s ??u0001?u001c8p?=hWe5u0018?]????6?H?fu0015?? {???2 ?8???fu0018m??u000f?^????RQv5ND?u0003u0007? []?:?u001eu000e\??M? ( {?9p?=u0007??ju00176u001db?L??u001au000e&???????u0004c7??8u0017 ?u000bnÆ ... tuttosport.com

Parma-Juventus, formazioni ufficiali: Spalletti ritrova i titolarissimi. La scelta su BremerLe formazioni di Parma-Juventus, valida per la 23esima giornata di Serie A: le scelte di Carlos Cuesta e di Luciano Spalletti, i moduli e i titolari ... sport.virgilio.it

Juventus. . Four goals, three points, one excellent away performance at #ParmaJuve in 2020 - facebook.com facebook

Vigilia di Parma-Juve, Cuesta: "Faremo il possibile per portare punti a casa" (Video). E avrà a disposizione i tre nuovi acquisti x.com