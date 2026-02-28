Forbidden Fruit anticipazioni dal 2 al 7 marzo 2026 | ?ahika scambia il bambino di Yildiz e Halit

Da davidemaggio.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2 al 7 marzo 2026, nella serie Forbidden Fruit, Ahika Ekinci scambia il bambino di Yildiz e Halit. La vicenda si concentra sulla nascita del piccolo Halitcan, che permette a Ahika di mettere in atto uno dei suoi piani. La scena si svolge in un momento cruciale per i personaggi coinvolti e svela un nuovo sviluppo nella trama.

Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” La nascita del piccolo Halitcan dà modo a Sahika Ekinci di procedere con uno dei suoi diabolici piani. Nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, la dark lady scambia infatti il vero figlio di Yildiz e Halit con uno di una coppia in procinto di partire per l’estero, per fare in modo che il test di paternità dell’Argun Senior risulti negativo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

forbidden fruit anticipazioni dal 2 al 7 marzo 2026 ahika scambia il bambino di yildiz e halit
© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 2 al 7 marzo 2026: ?ahika scambia il bambino di Yildiz e Halit

Forbidden fruit, anticipazioni dal 28 febbraio al 6 marzo 2026: Yildiz partorisce, Sahika scambia il bambinoNuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit.

Forbidden fruit, anticipazioni dal 31 gennaio al 6 febbraio 2026: Halit chiede la mano di Sahika, Yildiz è incintaNuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit.

Forbidden Fruit: Yildiz partorisce, ma il DNA sconvolge tutto

Video Forbidden Fruit: Yildiz partorisce, ma il DNA sconvolge tutto

Tutti gli aggiornamenti su Forbidden Fruit.

Temi più discussi: Forbidden Fruit 3, le trame dal 2 al 7 marzo; Forbidden fruit, le trame dal 23 al 28 febbraio 2026; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 23 al 28 febbraio 2026; Forbidden Fruit: anticipazioni da lunedì 23 a sabato 28 febbraio! Tutte contro Leyla.

Forbidden fruit, anticipazioni dal 28 febbraio al 6 marzo 2026: Yildiz partorisce, Sahika scambia il bambinoNuovi colpi di scena nelle puntate Forbidden fruit in onda dal 28 febbraio al 6 marzo. Trame complete della soap turca di Canale 5. superguidatv.it

forbidden fruit anticipazioni dalForbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 2 al 7 marzo 2026: Yildiz partorisce, ma il bambino non risulta figlio di Halit!Questo è ciò che ci svelano le Trame delle nuove puntate della soap opera turca Forbidden Fruit, in onda dal 2 al 7 marzo 2025 su Canale 5. Di seguito il riassunto di ciò che accadrà nei sorprendenti ... msn.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.