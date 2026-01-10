Sapevate che la velocità di una pallina non dipende solo dal braccio di Sinner o Alcaraz?

La velocità di una pallina da tennis non dipende esclusivamente dal braccio dei giocatori come Sinner o Alcaraz. A livello professionistico, il gioco si svolge principalmente su tre superfici: erba, terra battuta e cemento, sia indoor che outdoor. Ogni superficie influisce sulle caratteristiche del movimento e sulla velocità della palla, rendendo il tennis uno sport complesso e vario.

A livello professionistico, il tennis si gioca essenzialmente su tre superfici: erba, terra battuta e duro (cemento o sintetico), in modalità indoor o outdoor. Il duro è oggi la superficie più diffusa, mentre l’ erba è diventata la più rara. Le superfici si distinguono in veloci e lente in base a come influenzano il rimbalzo: l’erba resta la più rapida, mentre la terra è la più lenta. Tennis e padel, benefici e differenze tra le due attività. guarda le foto Leggi anche › Film sul tennis: i migliori da vedere su Netflix e Prime › Jannik Sinner, il gossip dopo Wimbledon: il suo nuovo flirt è Laila Hasanovic? Nei quattro tornei del Grande Slam, l’erba è stata lo standard per decenni, ma oggi resiste solo a Wimbledon, che però dal 2001 ha modificato la composizione del prato per rallentare il gioco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Alcaraz e la pallina degli US Open che vale una fortuna, un collezionista ha pagato una cifra folle

