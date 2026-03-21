Foligno la carica del capitano Settimi | Possiamo fare punti a Siena

Il capitano della squadra di Foligno ha dichiarato che la vittoria contro il Follonica Gavorrano ha contribuito a rafforzare la compattezza del gruppo e ha espresso fiducia nelle possibilità di ottenere punti nella prossima partita a Siena. La squadra si prepara quindi a affrontare con determinazione la trasferta, confidando nelle proprie capacità per migliorare la propria posizione in classifica.

FOLIGNO – "Il successo con il Follonica Gavorrano è stato utile per ritrovare la serenità all’interno del gruppo. Abbiamo preparato bene la trasferta di Siena, proveremo a ribaltare i pronostici della vigilia per uscire da questa trasferta con un risultato positivo". Tommaso Settimi, capitano del Foligno, è fiducioso e alla vigilia della trasferta di domani in Toscana conta molto sulla prestazione dei falchetti: "Se saremo capaci di ripetere la prestazione offerta con il Gavorrano, abbiamo le potenzialità per uscire indenne da questo confronto al Franchi". "Siamo consapevoli che il Siena è una squadra in salute. Nel settore avanzato dispone di individualità di livello, capaci di creare fare male a qualsiasi avversario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Foligno, la carica del capitano Settimi: "Possiamo fare punti a Siena" Articoli correlati De Angelis suona la carica per Notaresco: "Maceratese, immensa voglia di fare punti""Abbiamo una voglia immensa di riprendere i punti lasciati per strada per non averli presi o per le modalità con cui non sono arrivati". Leggi anche: Alle 14.30 arriva la capolista. Lumezzane, big match col Vicenza: "Possiamo fare punti con chiunque» Una raccolta di contenuti su Foligno la carica del capitano Settimi... Temi più discussi: Rissa per una ragazza in pieno centro a Foligno: tre ventenni denunciati. Si cercano altri giovani; Il pareggio a Prato è come una vittoria. Robur carica per la sfida con Foligno; Consorzio Aeroporto Foligno, riconfermata Mostarda alla presidenza; Aeroporto, approvato il bilancio. Natalie Mostarda resta presidente. Foligno, la carica del capitano Settimi: Possiamo fare punti a SienaIl successo con il Gavorrano è stato utile per ritrovare la serenità all’interno del gruppo. Sarà una sfida difficile. . sport.quotidiano.net Foligno, il presidente Zoppi carica il gruppo: «Siate la nostra vita spericolata»È ufficialmente cominciata la stagione 2025/2026 del Foligno, che ieri mattina ha aperto il ritiro con una doppia seduta presso gli impianti sportivi di Sportella Marini, davanti agli occhi di ... ilmessaggero.it Declassato il Centro di riabilitazione a Trevi, centrodestra all’attacco: “Smantellata la sanità pubblica” http://ow.ly/r38R106w6Ov #tuttoggi #Foligno #Politica #cronaca #evidenza #foligno #politica #scoop #trevi facebook