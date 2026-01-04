Alle 14.30 arriva la capolista Lumezzane big match col Vicenza | Possiamo fare punti con chiunque

Alle 14.30 il Lumezzane affronta in casa il Vicenza, capolista del campionato. Una partita importante per la squadra di Troise, che punta a mantenere la serie positiva di risultati utili consecutivi. Dopo un buon lavoro di preparazione, il team si presenta con fiducia, convinto di poter ottenere un risultato positivo contro una rivale di livello. Un match da seguire per valutare le ambizioni del Lumezzane nel proseguo della stagione.

LUMEZZANE (Brescia) Il Lumezzane alle 14.30 aprirà il suo 2026 ospitando il Vicenza capolista. Una sfida impegnativa, alla quale, però, la squadra di Troise guarda con fiducia, decisa a prolungare la serie di dieci risultati utili consecutivi che ha chiuso il 2025: "Abbiamo lavorato molto bene dopo la sosta e siamo concentrati su di noi. Dobbiamo pensare gara per gara, ma con la consapevolezza che possiamo portare a casa punti con chiunque". Questa è la volontà con la quale si apprestano ad affrontare la prima della classe i rossoblù, che hanno inserito in difesa Mancini e Stivanello, ma sono costretti, ancora una volta, a fare i conti con un lungo elenco di indisponibili (gli infortunati De Marino, Scanzi, Diodato, Malotti, Ndiaye e Napolitano e gli squalificati Paghera e Gallea). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

