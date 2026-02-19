De Angelis ha parlato della squadra di Notaresco, sottolineando la grande determinazione a recuperare i punti persi. La squadra ha perso partite importanti e ora vuole invertire la rotta. De Angelis ha detto che i giocatori sono pronti a dare il massimo per cambiare il risultato e le prospettive future. La voglia di vittoria si fa sentire tra i calciatori, pronti a scendere in campo con grinta. La prossima partita rappresenta un’occasione per dimostrare il loro spirito combattivo.

"Abbiamo una voglia immensa di riprendere i punti lasciati per strada per non averli presi o per le modalità con cui non sono arrivati". Alessandro De Angelis, centrocampista della Maceratese, suona la carica in vista del match interno di domenica contro il Notaresco. "Nel girone di ritorno – riconosce il giocatore – abbiamo ottenuto risultati peggiori rispetto all’andata, è un periodo negativo anche se non abbiamo fatto peggio rispetto alla prima parte sul piano del gioco. La Maceratese ha effettuato buone prove contro avversari di valore, ma evidentemente non è stato sufficiente. Ogni volta lavoriamo sui particolari per provare a eliminarli". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - De Angelis suona la carica per Notaresco: "Maceratese, immensa voglia di fare punti"

Lautaro Inter, il capitano suona la carica: rabbia, leadership e voglia di riscattoDopo la batosta europea contro il Liverpool, Lautaro Martinez si presenta come il motore della rinascita nerazzurra.

La Mens Sana è già concentrata su San Miniato. Jokic suona la carica: "Grande voglia di riscatto"La Mens Sana si prepara alla sfida contro l’Etrusca Basket San Miniato, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta di Cecina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.