Dalla fine di gennaio, in Campania, si sono registrati 180 casi di epatite A, con un aumento rispetto ai periodi precedenti. La diffusione principale riguarda le aree di Napoli e Caserta, ma sono stati segnalati anche altri focolai sparsi in diverse zone della regione. La situazione interessa quindi diverse località, con un incremento complessivo dei contagi.

Dalla fine di gennaio la Campania è interessata da un aumento dei casi di epatite A (HAV), con una concentrazione maggiore tra Napoli e Caserta ma con segnalazioni diffuse, a macchia di leopardo, in tutta la regione. Complessivamente si contano circa 180 infezioni. Come spiega Il Mattino, il fenomeno si inserisce in un trend nazionale già in crescita dal 2023, finora però più evidente nel Centro-Nord e spesso collegato al consumo di alimenti a rischio o a specifici comportamenti. In Campania, invece, l’incremento sembra legato soprattutto al consumo tradizionale di molluschi bivalvi crudi o poco cotti, particolarmente diffuso durante le festività natalizie e il Carnevale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Focolaio di epatite A, i casi in Campania salgono a 180

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