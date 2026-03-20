Casi di epatite A in aumento in Italia a Napoli focolaio non epidemia

In Italia sono stati segnalati un aumento dei casi di epatite A, con Napoli che registra un focolaio, ma non un'epidemia. La malattia si manifesta più frequentemente in modo lieve e non rappresenta un grave pericolo nella maggior parte dei pazienti. La diffusione sembra essere collegata a controlli sanitari inadeguati e a comportamenti a rischio alimentare.

(Adnkronos) – L'epatite A "non è una malattia grave nella maggior parte dei casi, ma un problema che nasce da falle evitabili: controlli insufficienti e comportamenti a rischio, soprattutto sul fronte alimentare. I molluschi crudi continuano a essere uno dei principali indiziati. Il messaggio è semplice: non serve allarmismo, serve responsabilità. Più controlli nella filiera,. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Epatite A a Napoli: aumento dei casi e ricoveri gravi. Sintomi e modalità di trasmissione. Epatite A in Italia, arriva il divieto in tutta la città: “Non mangiateli”. Casi in aumentoA Napoli c’è un’aria strana, di quelle che si avvertono prima ancora di leggere i comunicati ufficiali. Una selezione di notizie su Casi di epatite A in aumento in Italia... Temi più discussi: Boom di casi di epatite A in Campania: come avviene il contagio e cosa fare per prevenirla; Epatite A, a Napoli boom di casi: 43 ricoverati al Cotugno; Epatite A in Campania, boom di casi. Oggi altri ricoveri al Cotugno ma migliora la situazione in pronto soccorso; Epatite A in Campania: emergenza legata ai molluschi crudi. Dalla Regione più controlli e precauzioni. Boom di casi di epatite A in Campania, rafforzate le attività di controlloBoom di casi epatite A in Campania. La Regione ha disposto un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo lungo l'intera filiera dei molluschi bivalvi e delle azioni di prevenzione, alla luce ... ansa.it Epatite A, boom di casi in Campania: la Regione rafforza le attività di controlloBoom di casi di epatite A in Campania. La Regione ha disposto un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo lungo l'intera filiera dei molluschi bivalvi e delle azioni di prevenzione, alla lu ... tgcom24.mediaset.it Casi di cronaca, nuovi elementi e ricostruzioni dettagliate per cercare risposte Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero vi aspettano stasera su #Rete4 con #QuartoGrado - facebook.com facebook Boom di casi di epatite A in Campania: come avviene il contagio e cosa fare per prevenirla. Finora 133 casi complessivi, "serve la massima attenzione" #ANSA x.com