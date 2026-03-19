Focolaio senza precedenti Salgono i casi di meningite in Inghilterra | campus deserti il contagio arriva a Londra

Nel Regno Unito, il numero di casi di meningite è aumentato significativamente, portando a un’ulteriore escalation dell’allerta sanitaria. In Inghilterra, i campus universitari sono ormai deserti e il contagio si sta diffondendo, arrivando fino a Londra. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, che si sta aggravando nelle ultime ore.

Londra, 19 marzo 2026 – Continua l’allerta sanitaria nel Regno Unito, salita di livello nelle ultime ore, in quanto il focolaio di meningite sta iniziando a lambire la capitale. La crisi, inizialmente circoscritta alla contea del Kent, si è infatti ufficialmente esteso a Londra, dove un caso è stato confermato presso l'Escape Studios, un college di animazione e videogame. Come riportato dal Telegraph, il numero totale delle infezioni è balzato da 20 a 27 in un solo giorno, segnando un aumento del 35% che ha spinto le autorità ad ammettere che la situazione non è ancora sotto controllo e che si ha a che fare con un “focolaio senza precedenti”. La corsa del contagio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Focolaio senza precedenti”. Salgono i casi di meningite in Inghilterra: campus deserti, il contagio arriva a Londra Articoli correlati Leggi anche: Allarme meningite in Inghilterra, il Ministero: “Situazione senza precedenti”. E il contagio arriva in Francia Focolaio di meningite “senza precedenti” in Kent: sono 27 i casiContinua a salire il numero dei casi di sospetta meningite acuta nel Regno Unito. Approfondimenti e contenuti su Focolaio senza precedenti Salgono i... Temi più discussi: Epidemia di meningite in Inghilterra, crescono ancora i casi registrati; Epidemia di meningite in Inghilterra, i casi salgono e Starmer lancia un appello; Gb, salgono a 20 i casi di meningite acuta; Meningite nel sud dell’Inghilterra, salgono i casi: avviata vaccinazione straordinaria nel Kent. Focolaio senza precedenti. Salgono i casi di meningite in Inghilterra: campus deserti, il contagio arriva a LondraI contagi balzati da 20 a 27 in un solo giorno. Le autorità stanno distribuendo vaccini e antibiotici nelle università: le prime infezioni erano partiti da alcune feste studentesche a Canterbury. Il m ... quotidiano.net Focolaio di meningite 'senza precedenti' in Gb, 27 casi. Ecdc, basso rischio per l'UeLONDRA - E' salito da 20 a 27 il numero dei casi di sospetta meningite acuta censiti nell'ultima settimana nel Regno Unito, in seguito a un focolaio senza precedenti diffusosi fra i giovani di alcun ... ansa.it Sale da 20 a 27 il numero dei casi di sospetta meningite acuta censiti nell'ultima settimana nel Regno Unito, in seguito a un focolaio "senza precedenti" diffusosi fra i giovani di alcune università e scuole del Kent, nel sud dell'Inghilterra. #ANSA - facebook.com facebook Sale da 20 a 27 il numero dei casi di sospetta meningite acuta censiti nell'ultima settimana nel Regno Unito, in seguito a un focolaio "senza precedenti" diffusosi fra i giovani di alcune università e scuole del Kent, nel sud dell'Inghilterra. #ANSA x.com