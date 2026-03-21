Fiuggi | Sportcity 2026 ridefinisce la città attiva

Il Teatro Comunale di Fiuggi ha accolto lo Sportcity Meeting 2026, un evento che ha coinvolto figure e rappresentanti del settore sportivo a livello nazionale. Per due giorni, la città si è trasformata nel punto di riferimento per discussioni e incontri dedicati allo sviluppo delle attività sportive e delle iniziative legate allo sport. L’evento ha visto la partecipazione di diverse personalità del mondo sportivo e delle istituzioni.

Il Teatro Comunale di Fiuggi è diventato per due giorni il centro nevralgico del dibattito sportivo nazionale, ospitando lo Sportcity Meeting 2026. Venerdì pomeriggio e sabato mattina, istituzioni, campioni e tecnici hanno affrontato la sfida della sportivizzazione urbana e del benessere pubblico. La manifestazione ha riunito figure chiave come il ministro Andrea Abodi, intervenuto in collegamento video, e il deputato Mauro Berruto, ex allenatore della nazionale di pallavolo medaglia di bronzo a Londra nel 2012. La presenza di Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways, e di Juri Morico, membro della Giunta CONI Nazionale, ha segnato l’apertura dei lavori con un strategico sulla logistica e sulla governance sportiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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