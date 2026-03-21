Il Teatro Comunale di Fiuggi ha accolto le prime due giornate dello Sportcity Meeting 2026, un evento dedicato a discussioni e proposte sul futuro delle aree sportive nelle città italiane. Durante l'incontro, rappresentanti di diverse realtà hanno presentato idee e progetti per lo sviluppo di infrastrutture e servizi sportivi, coinvolgendo professionisti, amministratori e tecnici del settore.

FIUGGI - Il Teatro Comunale di Fiuggi ha ospitato le prime due giornate dello Sportcity Meeting 2026, l'iniziativa, promossa da Fondazione Sportcity, evento che nel corso degli anni è diventato un appuntamento in cui tutti gli operatori sportivi di maggior spessore del panorama nazionale, istituzioni, amministratori locali, professionisti del settore e protagonisti del mondo sportivo, partecipano con entusiasmo portando fattivi contributi e proposte per il futuro. L'evento è ormai considerato i veri e propri 'Gli Stati Generali' dello sport italiano. Rispondendo al richiamo del presidente Fabio Pagliara, i lavori sono stati aperti, venerdì pomeriggio con l'intervento in collegamento video del ministro per lo sport e Giovani Andrea Abodi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Due giorni di confronto e proposte a Fiuggi per lo Sportcity Meeting 2026

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