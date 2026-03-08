Retake e Città Metropolitana insieme per la cura del patrimonio e la cittadinanza attiva

Retake e Città Metropolitana collaborano per promuovere la tutela del patrimonio e coinvolgere i cittadini nelle attività di cura degli spazi pubblici. L’accordo prevede iniziative condivise che mirano a rafforzare il senso di appartenenza e a migliorare l’ambiente urbano attraverso interventi pratici e partecipativi. La collaborazione si concentra sulla gestione e sulla manutenzione degli spazi pubblici, con un’attenzione particolare alla sensibilizzazione della comunità locale.

Un’alleanza strutturata per ridisegnare il rapporto tra istituzioni e cittadini, mettendo al centro la cura degli spazi pubblici e la partecipazione attiva. È questo il cuore del Patto di Collaborazione siglato nei giorni scorsi tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e Retake Roma, presentato ufficialmente il 6 marzo presso la Sala David Sassoli di Palazzo Valentini. L’accordo, nato per rafforzare la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, punta a consolidare un modello di responsabilità condivisa. Non si tratta solo di decoro urbano, ma di un impegno verso la costruzione di città più vivibili, dove il senso di appartenenza della comunità locale diventa il motore del cambiamento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

