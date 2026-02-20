Alchimie d’autore L’atelier dei profumi nel cuore di Firenze

Il profumo di un atelier di Firenze ha catturato l’attenzione dopo che un artista locale ha creato una fragranza ispirata al suo autoritratto. La causa di questa scelta deriva dalla volontà di esprimere attraverso le note olfattive la propria personalità, senza bisogno di dipinti o parole. Il risultato è un ambiente dove l’odore avvolge i visitatori, creando un’esperienza sensoriale unica. Nel cuore della città, Profumoir combina creatività e artigianato, offrendo profumi personalizzati che riflettono l’anima di chi li indossa.

Un autoritratto che non si appende: si respira. A Firenze, Profumoir - sciarada tra ’profumo’ e ’boudoir’ - vi porta in una stanza dove l’identità smette di essere psicologia e diventa fragranza su misura. Il ’ Ritratto Olfattivo ’ si compone in un incontro con un maestro profumiere, scegliendo tra 198 note dell’affascinante Organo Olfattivo. Un’esperienza sinestetica che rasenta la liturgia: si raccontano memorie, si stratificano note come chi tocca le vene del tempo. Nulla a che fare con la profumeria convenzionale: qui l’accordo odoroso è un identikit dell’anima e non una scia sintetica da duty free. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alchimie d’autore. L’atelier dei profumi nel cuore di Firenze Leggi anche: Santa Elisabetta. Sapori d’autore nel cuore di Firenze Leggi anche: Satinine è la nuova meta per gli amanti dei profumi d'autore Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alchimie d’autore. L’atelier dei profumi nel cuore di Firenze; Il Festival di Sanremo e quella tremenda alchimia che porta al successo (o all'insuccesso). L'analisi; Duetti, ospiti e scelte coraggiose: la serata che cambia gli equilibri di Sanremo. Alchimie d’autore. L’atelier dei profumi nel cuore di FirenzeUn autoritratto che non si appende: si respira. A Firenze, Profumoir - sciarada tra ’profumo’ e ’boudoir’ - vi ... msn.com Centobuchi, convegno Torri e fortificazioni costiere e anticorsare tra Marche e Abruzzo al Centro PacettiRiparte l’attività Storico – culturale – artistica di Alchimie d’Arte.Sabato 21 febbraio 2026 ore 17.00 al teatro del Centro Pacetti a Centobuchi,con un convegno dal titolo: Torri e fortificazioni ... picenotime.it I DePookan nascono nel 1992 da un' idea della cantante e songwriter Susy (Luana) Berni a cui, si è successivamente, unito Nicola Cavina alla chitarra e agli arrangiamenti oltre che co-autore. Una firma riconoscibilissima la loro, dove il suono disegna una mu - facebook.com facebook