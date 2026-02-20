Alchimie d’autore L’atelier dei profumi nel cuore di Firenze

Il profumo di un atelier di Firenze ha catturato l’attenzione dopo che un artista locale ha creato una fragranza ispirata al suo autoritratto. La causa di questa scelta deriva dalla volontà di esprimere attraverso le note olfattive la propria personalità, senza bisogno di dipinti o parole. Il risultato è un ambiente dove l’odore avvolge i visitatori, creando un’esperienza sensoriale unica. Nel cuore della città, Profumoir combina creatività e artigianato, offrendo profumi personalizzati che riflettono l’anima di chi li indossa.

Un autoritratto che non si appende: si respira. A Firenze, Profumoir - sciarada tra ’profumo’ e ’boudoir’ - vi porta in una stanza dove l’identità smette di essere psicologia e diventa fragranza su misura. Il ’ Ritratto Olfattivo ’ si compone in un incontro con un maestro profumiere, scegliendo tra 198 note dell’affascinante Organo Olfattivo. Un’esperienza sinestetica che rasenta la liturgia: si raccontano memorie, si stratificano note come chi tocca le vene del tempo. Nulla a che fare con la profumeria convenzionale: qui l’accordo odoroso è un identikit dell’anima e non una scia sintetica da duty free. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

