Firenze stop ai treni tra Campo di Marte e Rifredi | caos e disagi

Da oggi, la circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Rifredi è interrotta dalle 15, a causa dei lavori al cavalcaferrovia di Ponte al Pino. La sospensione, che durerà fino a termine dei lavori, può causare disagi e ritardi ai pendolari e ai servizi ferroviari nella zona. Si consiglia di verificare gli orari e le eventuali alternative di viaggio.

È scattato alle 15 di oggi il blocco della circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi, disposto per consentire i lavori al cavalcaferrovia di Ponte al Pino. L’interruzione riguarda una delle tratte più delicate del nodo ferroviario fiorentino e resterà in vigore fino alle 15 di domani, con ripercussioni su treni ad alta velocità, regionali e collegamenti urbani. Gli ultimi treni e l’attivazione dei bus sostitutivi. L’ ultimo treno Alta Velocità in direzione sud è transitato intorno alle 14.45, prima dell’avvio ufficiale dello stop. Poco dopo, alle 15.30, sono partiti i primi autobus sostitutivi, scortati dalla polizia municipale, diretti verso Rifredi, dove i passeggeri possono proseguire il viaggio a bordo di un secondo convoglio ferroviario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Firenze, stop ai treni tra Campo di Marte e Rifredi: caos e disagi Leggi anche: Stop ai treni tra Rifredi e Campo di Marte, circolazione sospesa nel nodo di Firenze per i lavori al Ponte al Pino Treni, traffico nel caos per l’investimento di una donna a Firenze RifrediUna domenica a Firenze Rifredi si è trasformata in una giornata di disagi per i pendolari, a causa di un incidente mortale avvenuto nei pressi della stazione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Treni diagnostici e speciali a Firenze Campo di Marte | Novembre 2025 Argomenti discussi: Stop ai treni dell'Alta Velocità a Firenze, disagi per tutto il weekend: cosa sapere; Linea Firenze–Empoli–Pisa, stop ai treni per lavori: circolazione sospesa nel weekend; Lavori sulla linea Firenze-Empoli-Pisa: stop ai treni tra Empoli e Pisa per tre giorni. Ecco quando; Alta velocità: a Firenze stop ai treni per lavori, Italia divisa in due nel weekend. Stop ai treni dell'Alta Velocità a Firenze, disagi per tutto il weekend: cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Stop ai treni dell'Alta Velocità a Firenze, disagi per tutto il weekend: cosa sapere ... tg24.sky.it Firenze, Ponte al Pino chiuso e stop ai treni: posata la passerella pedonale. Navette attive tra le stazioniE dalle 15 di oggi, fino alle 15 di domenica, è scattato anche lo stop della circolazione ferroviaria a Campo di Marte. In una giornata, quella di oggi, che vedrà anche la partita della Fiorentina ... 055firenze.it Italia divisa in due, oggi stop all'Alta Velocità a Firenze per lavori. Alcune navette collegheranno le stazioni di Campo di Marte e Rifredi #ANSA - facebook.com facebook Incendio sotto al ponte a Novoli, stop alla tramvia #Firenze @muoversintoscan x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.