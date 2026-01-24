Firenze chiuso il traffico ferroviario tra Campo di Marte e Rifredi | disagi per tanti passeggeri

A causa della chiusura del traffico ferroviario tra Campo di Marte e Rifredi a Firenze, molti passeggeri hanno dovuto affrontare disagi significativi. Mentre alcuni hanno trovato prontamente un autobus di sostegno, altri hanno espresso insoddisfazione per l’organizzazione. La situazione evidenzia le difficoltà di gestione in momenti di emergenza, creando disagio tra coloro che dipendono quotidianamente dal servizio ferroviario.

A qualche viaggiatore è andata bene, avendo trovato subito un autobus pronto a partire, ma altri definiscono questa situazione "vergognosa". A causa dei lavori sul cavalcaferrovia di Ponte al Pino, dalle 15 di sabato 24 gennaio fino allo stesso orario del giorno successivo, il traffico ferroviario è stato interrotto nel nodo cruciale di Firenze, tra le stazioni di Campo di Marte e Rifredi. E mentre batterie di pullman girano su e giù la città scortati dalla Municipale, il pensiero va a quando, tra giugno e settembre, ci saranno sette giorni di sospensione totale della circolazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Firenze, stop ai treni tra Campo di Marte e Rifredi: caos e disagiDa oggi, la circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Rifredi è interrotta dalle 15, a causa dei lavori al cavalcaferrovia di Ponte al Pino.

