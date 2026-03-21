Fiorentina Inter emergenza in difesa per Chivu | i nerazzurri perdono un’altra pedina Ecco di chi si tratta

Per la partita tra Fiorentina e Inter, il difensore Chivu dovrà fare a meno di un altro giocatore della rosa nerazzurra. La squadra di Milano ha annunciato l’assenza di un elemento importante per la sfida in programma al Franchi. Il tecnico dovrà quindi adattare la linea difensiva senza questa pedina. La partita si avvicina e le scelte di formazione sono in evoluzione.

Inter News 24 Fiorentina Inter, Chivu perde un’altra pedina per la sfida del Franchi: ecco di chi dovrà fare a meno il tecnico nerazzurro. Pessime notizie per l’Inter di Cristian Chivu in vista della delicata trasferta contro la Fiorentina. Alessandro Bastoni ha ufficialmente lasciato il centro sportivo di Appiano Gentile: il difensore non è riuscito a smaltire completamente la forte contusione alla tibia rimediata nel derby e, d’accordo con lo staff medico, si è deciso di non rischiarlo per evitare ricadute, specialmente in ottica Nazionale. Stesso destino per Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, fermo ormai da oltre un mese per un problema al soleo della gamba sinistra, continuerà il suo programma di recupero personalizzato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fiorentina Inter, emergenza in difesa per Chivu: i nerazzurri perdono un’altra pedina. Ecco di chi si tratta Articoli correlati Parma Inter: Chivu recupera una pedina importante! Torna a disposizione per la trasferta del Tardini, di chi si trattaCalciomercato Roma, il paradosso dei giallorossi! Tanti acquisti ma resta l’emergenza in attacco: l’analisi Calciomercato Inter, sfuma quel clamoroso... Parma Inter, emergenza esterni: Chivu pesca a piene mani dall’U23 nerazzurri. Ecco chi siederà in panchinaSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... INTER-FIORENTINA 3-0: I NERAZZURRI SONO I PIÙ FORTI DI TUTTI Una selezione di notizie su Fiorentina Inter Temi più discussi: Formazioni Fiorentina-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Solomon, Lautaro Martinez, Calhanoglu, Bastoni, Bonny e Pio Esposito; Serie A: Fiorentina-Inter in campo domenica alle 20.45 DIRETTA; Inter-Fiorentina, tifosi polemici: Ancora una volta soli contro tutti; Serie A, gli arbitri della 30esima giornata: Fiorentina-Inter a Colombo, Mariani per Cagliari-Napoli. Bastoni salta la Fiorentina e resta in dubbio per la Nazionale. Inter, anche Lautaro Martinez outArrivano notizie preoccupanti da Appiano Gentile: il difensore tiene con il fiato sospeso anche il ct Gattuso in vista dei play-off di qualificazione ai Mondiali ... tuttosport.com Fiorentina-Inter, la conferenza stampa di Chivu in diretta LIVEGiorno di vigilia in casa nerazzurra. Domani sera la capolista sarà impegnata al Franchi contro la Fiorentina, protagonista di un buon momento di forma. Chivu deve rispondere al successo del Napoli, p ... sport.sky.it Alessandro Bastoni salta Fiorentina-Inter per il problema alla tibia rimediato nel derby: il difensore non è al meglio e verrà nuovamente valutato dallo staff medico della Nazionale italiana x.com Bastoni non convocato per Fiorentina-Inter: è in dubbio per Italia-Irlanda del Nord Brutte notizie per l’Inter di Chivu e la Nazionale di Gattuso. Alessandro Bastoni non ha ancora recuperato dall’infortunio subito nel corso del derby contro il Milan. Dopo l’allen facebook