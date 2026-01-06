Cristian Chivu torna disponibile per la trasferta del Tardini contro il Parma. Dopo un periodo di recupero, il difensore romeno si è ripreso e si unisce nuovamente alla rosa dell'Inter. La sua presenza rappresenta un supporto importante per la squadra in questa fase cruciale della stagione, offrendo soluzioni e stabilità alla linea difensiva.

Parma Inter: Chivu ritrova una pedina fondamentale per la trasferta del Tardini. Di chi si tratta e quali sono le sue condizioni L’infermeria dell’Inter si svuota proprio nel momento cruciale della stagione, regalando a Cristian Chivu un rinforzo fondamentale per il reparto avanzato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i nerazzurri ritrovano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Parma Inter: Chivu recupera una pedina importante! Torna a disposizione per la trasferta del Tardini, di chi si tratta

Leggi anche: Roma Inter, chi in attacco? Chivu non si sbottona: «Bonny o Pio? Ho 3 attaccanti a disposizione, non so quando torna Thuram. Ecco chi giocherà in porta»

Leggi anche: Napoli Juve, Conte recupera l’esterno in vista del big match del Maradona: novità importante per il nuovo modulo dell’ex Juve. Di chi si tratta

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Inter, Chivu recupera un attaccante: il punto sugli infortunati in vista del Parma; Parma-Inter, stats e curiosità: guida alla sfida; Dal faccia a faccia di Parma alle frecciate in tv: Conte e Chivu non si stanno simpatici, i motivi; Buone notizie per Chivu in vista di Parma-Inter: gli aggiornamenti su Bonny, Diouf e Darmian.

Inter, novità dall’infermeria: il giocatore recupera e ci sarà col Parma - Importante recupero per l'Inter, che avrà a disposizione il giocatore in vista della trasferta di mercoledì contro il Parma. spaziointer.it