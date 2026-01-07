Parma Inter emergenza esterni | Chivu pesca a piene mani dall’U23 nerazzurri Ecco chi siederà in panchina

In vista della sfida tra Parma e Inter, Cristian Chivu affronta l'emergenza negli esterni, affidandosi ai giovani dell’U23 guidata da Vecchi. La rosa dei convocati include alcuni promessi talenti, pronti a dare il loro contributo in una partita importante. Questa scelta evidenzia l’importanza del settore giovanile e la volontà di valorizzare le risorse interne in un momento di necessità.

Inter News 24 Parma Inter, Chivu sopperisce all’emergenza sugli esterni attingendo a piene mani dall’U23 di Vecchi: i nomi dei convocati. L’emergenza sulle fasce in casa Inter raggiunge il suo picco nella trasferta di Parma. Come sottolineato da Daniele Mari, Cristian Chivu è stato costretto a pescare a piene mani dal serbatoio dell’Under 23 di Stefano Vecchi per completare la panchina. Con Dumfries lungodegente e Darmian rimasto a Milano per un affaticamento, la batteria degli esterni è ridotta all’osso, costringendo il tecnico rumeno a una vera e propria “chiamata alle armi” per i giovani talenti nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

