Fiorentina | Solomon e De Gea in campo contro il Pisa Ancora dubbi per Gudmundsson e Rugani

Solomon e De Gea sono stati convocati per la partita contro il Pisa, dopo aver recuperato da problemi fisici. La decisione arriva in seguito a un allenamento intenso, che ha permesso ai due di tornare a disposizione del tecnico. Restano ancora in dubbio Gudmundsson e Rugani, che devono superare alcuni test fisici prima di entrare in gruppo. La Fiorentina si prepara così a una sfida importante, con diversi giocatori ancora in fase di valutazione.

Buone notizie in casa Fiorentina dalla seduta svoltasi oggi al centro sportivo Rocco B.Commisso a Bagno a Ripoli (Fi). Sia l'esterno offensivo Solomon, reduce da uno stato febbrile, che De Gea, che una settimana fa aveva rimediato contro il Como una sub-lussazione del 3° dito della mano sinistra, sono considerati recuperati. Saranno invece valutati fino all'immediato pre partita contro il Pisa, gara in programma lunedì prossimo allo stadio Franchi di FIRENZE alle ore 18:30, le condizioni di Rugani e Gudmundsson. Il difensore centrale ex Juve si allena già da qualche giorno coi compagni dopo aver subito una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra il 20 dicembre scorso, mentre l'islandese anche nella giornata odierna ha fatto lavoro personalizzato e fisioterapia perché contro il Torino, nell'ultima gara disputata dai viola fra le mura amiche, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra L'articolo Fiorentina: Solomon e De Gea in campo contro il Pisa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Fiorentina, le ultime verso il Pisa: c'è fiducia per i recuperi di Solomon e De GeaLa Fiorentina si prepara alla sfida contro il Pisa, sperando di recuperare Solomon e De Gea.

Fiorentina: Gudmundsson potrebbe giocare in Conference. Rugani sarà pronto per il PisaLa Fiorentina ha deciso di concedere un giorno di riposo ai giocatori dopo la vittoria contro il Como, che ha portato tre punti importanti.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.