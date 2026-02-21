Serve un bonifico urgente | a Mariano Comense la truffa del falso maresciallo ma l' anziana non ci casca

Una truffa del falso maresciallo ha colpito una donna di 78 anni a Mariano Comense, ma lei ha evitato di cadere nella trappola. La pensionata aveva ricevuto una telefonata in cui le veniva chiesto un bonifico urgente. La donna si è recata immediatamente alla tenenza, portando con sé il telefono e i messaggi ricevuti, per denunciare l’accaduto. La vicenda si è svolta nella serata di venerdì 20 febbraio, quando la donna ha deciso di agire subito.

Nella serata di venerdì 20 febbraio 2026 una donna di 78 anni, residente a Mariano Comense, si è presentata in tenenza per denunciare un tentativo di truffa ai suoi danni. Il raggiro, secondo quanto riferito, è iniziato con una telefonata proveniente da un'utenza che appariva riconducibile al Comando provinciale carabinieri di Como, dettaglio che avrebbe potuto rendere più credibile il contatto agli occhi della vittima. Dopo la prima telefonata, la 78enne è stata contattata da un uomo che si è presentato come "maresciallo".

