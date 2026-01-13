Qui per un controllo | finto maresciallo della Finanza convince anziana a consegnare gioielli orologi e denaro

Un uomo, fingendosi un maresciallo della Guardia di Finanza, ha truffato un’anziana di 89 anni a Bergamo, convincendola a consegnargli gioielli, orologi e denaro. La vittima, credendo di collaborare a un controllo ufficiale, ha consegnato i propri beni senza rendersi conto della truffa. Questo episodio evidenzia l’importanza di verificare sempre le comunicazioni ufficiali e di mantenere alta l’attenzione di fronte a richieste sospette.

Bergamo. Un’anziana di 89 anni è stata vittima di una truffa aggravata, messa in atto da un uomo che, fingendosi un maresciallo della Guardia di Finanza, l’ha indotta a consegnargli monili in oro, orologi e denaro contante, sostenendo falsamente che tali beni dovessero essere sottoposti a un controllo poiché la donna risultava indagata per ricettazione. Il responsabile della truffa è stato arrestato in flagranza di reato nel pomeriggio del 9 gennaio scorso dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bergamo, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

