Spalletti a DAZN dopo Sassuolo-Juventus | David ha fatto una grande prestazione Quello che ha fatto la differenza è comandare il gioco

Dopo Sassuolo-Juventus, Spalletti ha sottolineato l'importanza del controllo nel gioco, evidenziando la prestazione di David. La partita si è conclusa con un risultato di 0-3, ma l’atteggiamento dei bianconeri ha mostrato un approccio deciso e organizzato. Questo incontro ha evidenziato come la capacità di comandare il ritmo possa fare la differenza nel calcio di alto livello, dimostrando la solidità e la determinazione della Juventus.

Una grandiosa partita della Juventus quella contro il Sassuolo. Al di là del netto risultato di 0-3, ciò che ha impressionato è stato l'atteggiamento messo in campo dai bianconeri. Anche il tecnico Luciano Spalletti, intervenuto a DAZN nel post partita, ha commentato positivamente la prestazione di oggi. Il primo pensiero va a Jonathan David. Il canadese, che oggi ha finalmente ritrovato il gol, oltre a una partita giocata finalmente sui suoi standard, è stato il primo a cui ha rivolto un pensiero il tecnico di Certaldo. Queste le sue parole: " C'era una presa di posizione da parte di tutti. Quando sei dentro è diverso che vedere da fuori.

