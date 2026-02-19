La Fifa ha promesso di redistribuire oltre 200 milioni di euro dopo il Mondiale per club, ma finora quei soldi sono spariti. Questa somma doveva andare a squadre sconfitte e paesi ospitanti, ma nessuno sa dove siano finiti. I club coinvolti si chiedono se verranno mai ricevuti i fondi promessi, mentre gli organizzatori evitano spiegazioni chiare. La questione alimenta sospetti e polemiche tra chi attendeva quei soldi da mesi. La confusione sulla destinazione dei fondi continua a crescere.

E che fine hanno fatto i soldi – tanti – che la Fifa aveva promesso di redistribuire dopo il Mondiale per Club? Si tratta di più di 200 milioni di euro. Secondo il Guardian “cresce la frustrazione tra i club di tutto il mondo per la lunga attesa”. “Ai club che non hanno partecipato al torneo è stata promessa una quota della somma – scrive il giornale inglese – con l’obiettivo di garantire che una parte dei finanziamenti dell’evento fosse distribuita tra i vari livelli del calcio. Se divisa equamente, la cifra ammonterebbe a circa 57.000 euro per ogni club di prima divisione al mondo, ma, a più di sette mesi dalla conclusione della Coppa del Mondo per Club, non si hanno notizie dell’ammontare del denaro né di una tempistica per la sua distribuzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Che fine hanno fatto i 200 milioni del Mondiale per club che la Fifa aveva promesso a chi non ha partecipato?

Che fine hanno fatto i 200 milioni del Mondiale per club che la Fifa aveva promesso di distribuire a tutti?La Fifa ha promesso di distribuire oltre 200 milioni di euro ai club, ma ancora non si sa dove siano finiti i soldi.

Che fine ha fatto $CORONA, la cripto di Fabrizio Corona che alla fine gli è costata 200.000 euroDopo il blocco del sito di vendita di $CORONA, la cripto di Fabrizio Corona, e la multa decisa da Consob nel 2025, si fanno sempre più evidenti le conseguenze di un progetto che ha coinvolto investitori e attenzione pubblica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.